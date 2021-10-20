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Поклонская опубликовала снимок в дипломатическом мундире

News.ruиещё 7
51 минуту назад

Бывший депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, назначенная на должность посла России в Кабо-Верде, опубликовала в социальных сетях своё фото в дипломатическом мундире. Президент Владимир Путин назначил Поклонскую на дипломатический пост 13 октября. В Кабо-Верде она сменила посла РФ Владимира Соколенко.

Появился снимок Поклонской в дипломатическом мундире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подписчики Поклонской в соцсетях оценили фото и пожелали новому послу РФ в Кабо-Верде успехов в работе.

В конце мая Наталья Поклонская, выполнявшая на тот момент функции депутата Госдумы, объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» перед выборами в парламент. Такое решение она объяснила переходом на новую работу. Политик намекнула, что снова сможет «надеть китель», но не уточнила, какой именно, сохранив интригу.

Ранее Поклонская отреагировала на призыв Украины экстрадировать её из африканской республики. По словам политика, Украина, являясь субъектом международных отношений, обязана уважать другие страны и действовать в рамках закона. Она отметила, что риторика, используемая Украиной, говорит о публичном пренебрежении республикой нормами международного права.

Политика,Наталья Поклонская,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,
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