Появился снимок Поклонской в дипломатическом мундире

Бывший депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, назначенная на должность посла России в Кабо-Верде, опубликовала в социальных сетях своё фото в дипломатическом мундире. Президент Владимир Путин назначил Поклонскую на дипломатический пост 13 октября. В Кабо-Верде она сменила посла РФ Владимира Соколенко.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Подписчики Поклонской в соцсетях оценили фото и пожелали новому послу РФ в Кабо-Верде успехов в работе.

В конце мая Наталья Поклонская, выполнявшая на тот момент функции депутата Госдумы, объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» перед выборами в парламент. Такое решение она объяснила переходом на новую работу. Политик намекнула, что снова сможет «надеть китель», но не уточнила, какой именно, сохранив интригу.