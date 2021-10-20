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Экс-глава ДНР пообещал включить Донбасс в состав РФ

Ura.Ru
17 минут назад

Донбасс фактически является частью России. Единственное, что осталось — официально включить его в границы РФ. Этого надо добиться на официальном уровне. Такое заявление сделал экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики, депутат Александр Бородай.

Экс-глава ДНР пообещал включить Донбасс в состав РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я буду отстаивать максимальную интеграцию Донецкой и Луганской народных республик в РФ. Обе республики уже де-факто являются частью России. Я буду стараться сделать так, чтобы де-юре эта ситуация была исправлена», — отметил Бородай в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также хочет работать над снятием таможенных барьеров между Россией и Донбассом, чтобы население этих республик, а также грузы не находились в огромных очередях через границу с РФ. Бородай также пообещал, что поспособствует тому, чтобы решение о включении Донбасса в состав РФ было принято.

В сентябре этого года Бородай заявлял, что новых боевых действий в Донбассе не избежать. При этом Донбасс готовится к войне вынужденно. По его мнению, прекращение диалога с Украиной неизбежно, приводит слова экс-главы самопровозглашенной ДНР «Национальная служба новостей».

Политика,Александр Бородай,Радиостанция "Говорит Москва",
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