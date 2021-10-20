Экс-глава ДНР пообещал включить Донбасс в состав РФ

Донбасс фактически является частью России . Единственное, что осталось — официально включить его в границы РФ. Этого надо добиться на официальном уровне. Такое заявление сделал экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики, депутат Александр Бородай .

«Я буду отстаивать максимальную интеграцию Донецкой и Луганской народных республик в РФ. Обе республики уже де-факто являются частью России. Я буду стараться сделать так, чтобы де-юре эта ситуация была исправлена», — отметил Бородай в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также хочет работать над снятием таможенных барьеров между Россией и Донбассом, чтобы население этих республик, а также грузы не находились в огромных очередях через границу с РФ. Бородай также пообещал, что поспособствует тому, чтобы решение о включении Донбасса в состав РФ было принято.