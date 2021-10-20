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Зарубежные страны предоставляют информацию о геноциде народов СССР

RT на русскомиещё 2
44 минуты назад

Россия направила в Германию, Канаду, Латвию, Польшу, США и Эстонию запрос о правовой помощи в расследовании геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны и получила информацию от ряда стран.

Россия получила данные о геноциде народов СССР от ряда стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В компетентные органы Германии, Канады, Латвии, Польши, США и Эстонии направлены запросы о правовой помощи. По некоторым из них получена интересующая следствие информация», — цитирует РИА Новости официального представителя генеральной прокуратуры России Андрея Иванова.

Он добавил, что по другим запросам проводится контроль их исполнения.

Ранее стало известно, что бывшие военные нацистской Германии проверяются на предмет причастности к геноциду народов СССР во время Великой Отечественной войны.

Политика,Андрей Иванов,Генпрокуратура РФ,РИА Новости,
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