Россия получила данные о геноциде народов СССР от ряда стран

Россия направила в Германию, Канаду, Латвию, Польшу, США и Эстонию запрос о правовой помощи в расследовании геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны и получила информацию от ряда стран.

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«В компетентные органы Германии, Канады, Латвии, Польши, США и Эстонии направлены запросы о правовой помощи. По некоторым из них получена интересующая следствие информация», — цитирует РИА Новости официального представителя генеральной прокуратуры России Андрея Иванова.

Он добавил, что по другим запросам проводится контроль их исполнения.