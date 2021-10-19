В Орловской области развернут дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

Власти Орловской области в ближайшие дни развернут дополнительные 42 койки для пациентов с коронавирусом.

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире Instagram рассказал о ситуации с коечным фондом в регионе.

По словам губернатора, на сегодняшний день в области развернуто 1886 коек для больных COVID-19, из них свободны 49. На этой неделе будут развернуты еще 42 койки.

Он также сообщил, что 20 октября в больницу Семашко поступит кислородный концентратор.

Ранее Андрей Клычков заявлял, что статистика заболеваемости в регионе продолжает расти, и свободных коек для пациентов с COVID-19 почти не осталось.