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В Орловской области развернут дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

Вероника Полынина
1 час назад

Власти Орловской области в ближайшие дни развернут дополнительные 42 койки для пациентов с коронавирусом.

В Орловской области развернут дополнительные койки для пациентов с коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире Instagram рассказал о ситуации с коечным фондом в регионе.

По словам губернатора, на сегодняшний день в области развернуто 1886 коек для больных COVID-19, из них свободны 49. На этой неделе будут развернуты еще 42 койки.

Он также сообщил, что 20 октября в больницу Семашко поступит кислородный концентратор.

Ранее Андрей Клычков заявлял, что статистика заболеваемости в регионе продолжает расти, и свободных коек для пациентов с COVID-19 почти не осталось.

За последние сутки в Орловской области подтверждено 248 новых случаев COVID-19. На ИВЛ находятся 88 человек. Всего в регионе зарегистрировано 49 840 случаев заболевания, скончались 1036 пациентов.

Политика,Андрей Клычков,
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