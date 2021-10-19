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Лавров допустил участие США в переговорах по Донбассу

Lenta.ru
18 минут назад

Глава МИД России Сергей Лавров допустил участие США в переговорах по Донбассу при условии поддержки Вашингтоном Минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров допустил участие США в переговорах по Донбассу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Слова министра стали ответом на вопрос журналистов по итогам встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Представители СМИ хотели узнать у Лаврова, смогут ли США участвовать в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

«Если американцы захотят, если они действительно готовы поддержать выполнение Минских договоренностей, то дело можно решить очень быстро», — заявил Лавров.

10 сентября замгоссекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Вашингтон готов присоединиться к «нормандскому формату» (формат переговоров между Россией, Францией, Германией и Украиной), если это поможет урегулировать конфликт на Донбассе.

6 сентября Лавров высказался о призывах Киева расширить «нормандский формат» за счет участия в нем США. По мнению главы МИД России, такие призывы напрямую оскорбляют Францию и Германию.

Политика,Виктория Нуланд,Сергей Лавров,Валдайский клуб,МИД,
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