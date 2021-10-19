Глава МИД России Сергей Лавров допустил участие США в переговорах по Донбассу при условии поддержки Вашингтоном Минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.

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Слова министра стали ответом на вопрос журналистов по итогам встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Представители СМИ хотели узнать у Лаврова, смогут ли США участвовать в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

«Если американцы захотят, если они действительно готовы поддержать выполнение Минских договоренностей, то дело можно решить очень быстро», — заявил Лавров.

10 сентября замгоссекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Вашингтон готов присоединиться к «нормандскому формату» (формат переговоров между Россией, Францией, Германией и Украиной), если это поможет урегулировать конфликт на Донбассе.