Лавров назвал фантазиями заявления Зеленского о встрече с Путиным

"Кто- то из его офиса сказал, что Путин-то готов вроде бы, но его окружение не советует ему встречаться с Зеленским один на один, потому что результат такой встречи тет-а-тет может быть неожиданным. Этот поток сознания даже не буду комментировать", - сказал российский министр.