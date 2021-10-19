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Кремль ответил на заявление Эрдогана против «горстки» стран

Lenta.ru
45 минут назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно ознакомиться в оригинале с заявлением лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана против «горстки» стран-победителей во Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС.

Кремль ответил на заявление Эрдогана против «горстки» стран
Фото: ReutersReuters

«Я не видел контекст, в котором сказана эта фраза, я ее сам не читал, видел только в пересказе СМИ. Не знаю, насколько адекватно выполнен перевод. Я обладаю возможностью по-турецки ее прочитать, обязательно посмотрю», — прокомментировал ситуацию официальный представитель Кремля.

В Госдуме ответили на слова Эрдогана, заявив, что Турция хочет вернуть потерянное в прошлом веке влияние.

Ранее турецкий лидер заявил, что у Совбеза ООН нет права решать судьбы человечества. Он подчеркнул, что судьба человечества не должна быть «оставлена на милость горстке» стран-победителей во Второй мировой войне. По словам Эрдогана, неизменность архитектуры глобальной безопасности немыслима на фоне того, как меняется мир.

Политика,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Совбез ООН,Госдума,
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