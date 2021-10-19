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Песков ответил Толстому фразой «есть традиция — во всем винить государство»

Lenta.ru
44 минуты назад

Российские власти видят долю своей ответственности в низком уровне вакцинации от COVID-19, однако требуется и более серьезное отношение со стороны граждан. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, передает ТАСС.

Песков ответил Толстому фразой «есть традиция — во всем винить государство»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть традиция — во всем винить государство. Конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности», — приводит агентство его фразу.

Песков также признал, что «не все, что нужно было сделать» в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации от коронавируса действительно сделано.

Ранее Толстой заявил, что информационную кампанию по борьбе с коронавирусом государство проиграло, не сумев донести до населения мысль о том, что следует вакцинироваться. Вице-спикер добавил, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении, поскольку подход «мы сказали, а вы делайте» не работает.

18 октября стало известно, что Госдума планирует в ближайшее время вернуться к рассмотрению законопроекта о включении вакцины от COVID-19 в Национальный календарь профилактических прививок. Уточняется, что инициативу могут принять в ноябре 2021 года.

Политика,Петр Толстой,Дмитрий Песков,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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