Песков ответил Толстому фразой «есть традиция — во всем винить государство»

Российские власти видят долю своей ответственности в низком уровне вакцинации от COVID-19, однако требуется и более серьезное отношение со стороны граждан. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Есть традиция — во всем винить государство. Конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности», — приводит агентство его фразу.

Песков также признал, что «не все, что нужно было сделать» в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации от коронавируса действительно сделано.

Ранее Толстой заявил, что информационную кампанию по борьбе с коронавирусом государство проиграло, не сумев донести до населения мысль о том, что следует вакцинироваться. Вице-спикер добавил, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении, поскольку подход «мы сказали, а вы делайте» не работает.