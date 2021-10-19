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Российский депутат назвал QR-коды «фуфлом». Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Екатеринбургский депутат Александр Колесников назвал QR-коды «фуфлом» во время своей речи на заседании в городской Думе.

«QR-коды — это фуфло. Более того, смотрите, к чему мы сейчас пришли. У нас прививки являются антимерой. Человек укололся, и радостный снимает масочку, где-то начинает ходить и всех заражать. А где гарантия, что у тебя антитела выработались? Нет гарантии», – заявил депутат.

Кроме того, Колесников напомнил о необходимости соблюдения остальных мер – масочный режим и дистанцию, которые никто не отменял.

Политика,Общество,Видео,Александр Колесников,Госдума,
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