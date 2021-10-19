«QR-коды — это фуфло. Более того, смотрите, к чему мы сейчас пришли. У нас прививки являются антимерой. Человек укололся, и радостный снимает масочку, где-то начинает ходить и всех заражать. А где гарантия, что у тебя антитела выработались? Нет гарантии», – заявил депутат.