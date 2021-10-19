Пушков ответил на слова Эрдогана о «горстке» стран

Реформа Совета Безопасности ООН чревата тем, что «начнётся куча мала», которая дезорганизует ООН и превратит Совбез в мини-вариант Генеральной Ассамблеи. Об этом в Twitter написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Подобным образом он отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран», которые победили во Второй мировой войне.