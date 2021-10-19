В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
USD 71.17EUR 82.46BRENT 85.02
Войти в почту

Пушков ответил на слова Эрдогана о «горстке» стран

News.ru
35 минут назад

Реформа Совета Безопасности ООН чревата тем, что «начнётся куча мала», которая дезорганизует ООН и превратит Совбез в мини-вариант Генеральной Ассамблеи. Об этом в Twitter написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Подобным образом он отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран», которые победили во Второй мировой войне.

Пушков ответил на слова Эрдогана о «горстке» стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эрдоган недоволен СБ ООН: мир больше входящей в него «горстки стран». Горстка? Эти страны представляют два миллиарда человек, — написал Пушков.

Сенатора также заинтересовал вопрос о критериях для новых членов ООН.

Ранее Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран», которые победили во Второй мировой войне. Свою идею о расширении прав членов ООН до прав пяти постоянных членов Совбеза организации он озвучил в парламенте Анголы.

Политика,Алексей Пушков,Реджеп Эрдоган,Совбез ООН,Генассамблея ООН,Совет Федерации,ООН,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители