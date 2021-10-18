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Германия оценила решение России приостановить представительство при НАТО

Lenta.ru
21 минуту назад

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил решение России приостановить работу представительства при НАТО, указав, что это осложнит отношения между Москвой и Берлином. Об этом сообщает Reuters.

Германия предупредила Россию об осложнении отношений
Фото: ReutersReuters

По словам главы МИД ФРГ, ранее российская сторона демонстрировала готовность к переговорам, однако действия Москвы серьезно навредили диалогу.

"Мы все больше и больше должны признавать, что Россия, похоже, больше не желает [переговоров]", — заявил дипломат.

Россия приостановит работу представительства при НАТО

Маас назвал «прискорбным» решение о приостановке работы миссии, принятое Россией.

«Это усложняет задачу, а они [отношения] уже были трудными. Германия стремилась в рамках НАТО к диалогу с Россией», — подчеркнул министр.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября Россия приостановит работу своего постоянного представительства при НАТО. Также, по словам министра, свою деятельность прекратит информационное бюро Североатлантического альянса в Москве.

6 октября в НАТО приняли решение сократить число сотрудников дипмиссии РФ при военном альянсе в Брюсселе с 20 до десяти человек. На следующий день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылаемые работники постпредства России принадлежали к «необъявленным агентам разведки».

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва сформирует список ответных мер. Так, Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО, отзывает аккредитацию ее сотрудников, а также останавливает деятельность информационного бюро Североатлантического альянса в Москве.

Политика,Йенс Столтенберг,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,НАТО,МИД,
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