Путин предложил выплату в ₽1 млн на третьего ребенка на Дальнем Востоке

В кабмине рассмотрят вопрос о выплатах 1 млн рублей за третьего ребенка семьям в ДФО.

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Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате 1 миллиона рублей жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) при рождении третьего и последующих детей. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно списку поручений, кабинету министров необходимо будет рассмотреть вопрос «о предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 миллиона рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей».

Отмечается, что условиями, при которых данная выплата сможет осуществляться, являются регистрация рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) на территории ДФО, а также направление полученных средств на покупку или строительство жилья на Дальнем Востоке.

Уточняется, что данный вопрос должен быть рассмотрен кабмином до 3 ноября 2021 года.