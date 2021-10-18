В КПРФ потребовали привлечь Терешкову к ответственности

Депутат Госдумы России, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова должна быть привлечена к ответственности за превышение полномочий и нарушение Конституции. Об этом заявило московское отделение КПРФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Первое заседание избранного парламента положено открывать старейшему по возрасту депутату. Казалось бы, Владимир Ресин должен был это сделать. Однако соответствующая миссия была доверена Валентине Терешкове», - говорится в заявлении, размещенном на сайте партии.

По мнению коммунистов, нарушение регламента произошло из-за того, что Терешкову таким образом отблагодарили за активное продвижение инициативы, касающейся президентских сроков.

10 марта 2020 года депутат Госдумы Валентина Терешкова призвала внести в Конституцию поправку, дающую президенту России Владимиру Путину возможность переизбраться в 2024 году. Путин это предложение одобрил, отметив, что сначала его должен рассмотреть Конституционный суд. Суд счел инициативу законной.