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В КПРФ потребовали привлечь Терешкову к ответственности

Алиса Селезнёва
29 минут назад

Депутат Госдумы России, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова должна быть привлечена к ответственности за превышение полномочий и нарушение Конституции. Об этом заявило московское отделение КПРФ.

В КПРФ потребовали привлечь Терешкову к ответственности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первое заседание избранного парламента положено открывать старейшему по возрасту депутату. Казалось бы, Владимир Ресин должен был это сделать. Однако соответствующая миссия была доверена Валентине Терешкове», - говорится в заявлении, размещенном на сайте партии.

По мнению коммунистов, нарушение регламента произошло из-за того, что Терешкову таким образом отблагодарили за активное продвижение инициативы, касающейся президентских сроков.

10 марта 2020 года депутат Госдумы Валентина Терешкова призвала внести в Конституцию поправку, дающую президенту России Владимиру Путину возможность переизбраться в 2024 году. Путин это предложение одобрил, отметив, что сначала его должен рассмотреть Конституционный суд. Суд счел инициативу законной.

Терешкова пояснила, что предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента, так как ее об этом просили не политические круги, а простые люди.

Политика,Валентин Терешков,Владимир Ресин,Владимир Путин,КПРФ,
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