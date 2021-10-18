Песков оценил угрозу России для других стран

Дмитрий Песков заявил, что Россия — сильная страна, которая ни для кого не представляет угрозы и стремится к партнерским отношениям с государствами. Об этом он сообщил, в интервью для документального фильма «Владимир Путин: хозяин игры», над которым работает телеканал France 5, пишет News.ru.
«Мы совершенно не заинтересованы. Мы заинтересованы в том, чтобы страны Европы процветали, но все были независимы друг от друга. Идут поиски самостоятельной обороны для европейцев, им нужна своя армия. Останутся ли американцы в Европе, продолжат ли они защищать европейцев против «страшных» русских? Мы хотели бы, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не представляем опасность, мы огромная, сильная страна, которая ищет партнеров», — ответил Песков на вопрос о том заинтересована ли Россия в разобщении Европы.
По словам пресс-секретаря, прежде чем искать опасность от России, нужно детальнее рассматривать ситуации. В качестве примера он привел события апреля этого года. Тогда перед передвижениями и крупными учениями российских войск рядом с украинской границей, с противоположной стороны проводились «массированные» учения войск НАТО. Тем не менее, отметил Песков, все продолжали обсуждать только российских военных, а не концентрации сил Альянса.
Ранее 17 октября Дмитрий Песков заявил, что никаких перспектив для встречи лидеров России и Украины пока нет из-за действий Киева и поведения Владимира Зеленского.
«Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так», — пояснил пресс-секретарь.
Он также добавил, что Путину сложно общаться с собеседниками, которые не всегда отвечают за свои слова и действия.