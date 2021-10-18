Песков оценил угрозу России для других стран

«Мы совершенно не заинтересованы. Мы заинтересованы в том, чтобы страны Европы процветали, но все были независимы друг от друга. Идут поиски самостоятельной обороны для европейцев, им нужна своя армия. Останутся ли американцы в Европе, продолжат ли они защищать европейцев против «страшных» русских? Мы хотели бы, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не представляем опасность, мы огромная, сильная страна, которая ищет партнеров», — ответил Песков на вопрос о том заинтересована ли Россия в разобщении Европы.