Вступили в силу измененные правила газификации

Сегодня вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление на сайте правительства.

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Согласно опубликованной информации, дополнительная газификация пройдет только в населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Подключение будет доступно гражданам, которые намерены использовать газ для семейных, личных и домашних нужд.

В документе уточняется, что на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях, программа не распространяется.

Для проведения газа до участка нужно отправить заявку оператору через Госуслуги, в личном кабинете на сайте газораспределительной организации или в МФЦ. К ней необходимо приложить ситуационный план, свидетельство о праве собственности, а также топографическую карту.

Сроки подведения устанавливаются в зависимости от удаленности домовладения от газораспределительной инфраструктуры.