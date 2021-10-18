Вступили в силу измененные правила газификации

Сегодня вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление на сайте правительства.
Согласно опубликованной информации, дополнительная газификация пройдет только в населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Подключение будет доступно гражданам, которые намерены использовать газ для семейных, личных и домашних нужд.
В документе уточняется, что на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях, программа не распространяется.
Для проведения газа до участка нужно отправить заявку оператору через Госуслуги, в личном кабинете на сайте газораспределительной организации или в МФЦ. К ней необходимо приложить ситуационный план, свидетельство о праве собственности, а также топографическую карту.
Сроки подведения устанавливаются в зависимости от удаленности домовладения от газораспределительной инфраструктуры.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до участков. Первый этап газификации планируется провести до 2023 года, второй — до 2030 года. Ответственным за доведение газопровода до границ земельных участков назначен единый оператор газификации.