В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+5° в 
Пробки 3 балла
USD 71.24EUR 82.73BRENT 85.80
Войти в почту

В России вступили в силу новые правила подключения участков к газу

Елена Прошина
1 час назад

Сегодня вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление на сайте правительства.

Вступили в силу измененные правила газификации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно опубликованной информации, дополнительная газификация пройдет только в населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Подключение будет доступно гражданам, которые намерены использовать газ для семейных, личных и домашних нужд.

В документе уточняется, что на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях, программа не распространяется.

Для проведения газа до участка нужно отправить заявку оператору через Госуслуги, в личном кабинете на сайте газораспределительной организации или в МФЦ. К ней необходимо приложить ситуационный план, свидетельство о праве собственности, а также топографическую карту.

Сроки подведения устанавливаются в зависимости от удаленности домовладения от газораспределительной инфраструктуры.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до участков. Первый этап газификации планируется провести до 2023 года, второй — до 2030 года. Ответственным за доведение газопровода до границ земельных участков назначен единый оператор газификации.

Политика,Общество,Владимир Путин,РИА Новости,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители