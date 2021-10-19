Историк раскрыл главный страх Ельцина

Первый российский президент Борис Ельцин беспокоился, каким он войдет в историю. Об этом рассказал историк, научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
По словам Чубарьяна, на встрече с Ельциным исследователи решили представляться названиями своим институтов, потому что экс-президент не запомнил бы их фамилии. Александр Чубарьян представился «институтом истории», когда до него дошла очередь.
«Как вы думаете, история меня оправдает?» — спросил Ельцин у Чубарьяна.
Жена экс-главы государства расплакалась, когда услышала эту историю, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА «Новости».