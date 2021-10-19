В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
USD 71.17EUR 82.46BRENT 85.02
Войти в почту

Историк из РАН раскрыл главный страх Ельцина. «Его жена плакала»

Ura.Ruиещё 1
24 минуты назад

Первый российский президент Борис Ельцин беспокоился, каким он войдет в историю. Об этом рассказал историк, научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.

Историк раскрыл главный страх Ельцина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Чубарьяна, на встрече с Ельциным исследователи решили представляться названиями своим институтов, потому что экс-президент не запомнил бы их фамилии. Александр Чубарьян представился «институтом истории», когда до него дошла очередь.

«Как вы думаете, история меня оправдает?» — спросил Ельцин у Чубарьяна.

Жена экс-главы государства расплакалась, когда услышала эту историю, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

Политика,Александр Чубарьян,Борис Ельцин,РАН,РИА Новости,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители