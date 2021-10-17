Журналистке CNBC подарили торт с изображением Путина

Журналистка CNBC Хэдли Гэмбл опубликовала в своем Instagram фото торта с изображением президента России Владимира Путина, который ей подарили друзья.

Фото: ТАСС ТАСС

На снимке запечатлен торт с изображением Путина и надписью «Слишком красива!» — отсылкой к комплименту, который российский президент сделал Гэмбл во время интервью.

«У меня самые лучшие друзья», — подписала фото журналистка.

Ранее Путин сделал комплимент Хедли Гэмбл во время пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Глава государства назвал журналистку «красивой женщиной».

Также сообщалось, что Гэмбл невнимательно отнеслась к некоторым ответам президента.