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Журналистке CNBC после интервью с Путиным подарили торт с изображением президента

Газета.Ru
36 минут назад

Журналистка CNBC Хэдли Гэмбл опубликовала в своем Instagram фото торта с изображением президента России Владимира Путина, который ей подарили друзья.

Журналистке CNBC подарили торт с изображением Путина
Фото: ТАССТАСС

На снимке запечатлен торт с изображением Путина и надписью «Слишком красива!» — отсылкой к комплименту, который российский президент сделал Гэмбл во время интервью.

«У меня самые лучшие друзья», — подписала фото журналистка.

Телеведущую упрекнули за поведение во время беседы с Путиным

Ранее Путин сделал комплимент Хедли Гэмбл во время пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Глава государства назвал журналистку «красивой женщиной».

Также сообщалось, что Гэмбл невнимательно отнеслась к некоторым ответам президента.

Беседа Путина с Гэмбл состоялась в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя», который прошел в Москве с 13 по 15 октября в ЦВЗ «Манеж». Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации и правительство Москвы.

Политика,Владимир Путин,Минэнерго,Правительство Москвы,
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