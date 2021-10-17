Политолог призвал готовиться к Третьей мировой войне

Политолог Евгений Сатановский считает вероятным развязывание Японией серьезного вооруженного конфликта с Россией. Такой вывод он сделал из планов руководства этого государства пересмотреть свою оборонную стратегию. Свои мысли по этому поводу эксперт изложил в личном блоге.

«Реваншизм — страшная сила, особенно контролируемый извне. Тем более, Япония в войну совершила такое количество военных преступлений и ответственна за смерть стольких десятков миллионов людей в Азии, что этого ей жители оккупированных ею стран и территорий вовек не забудут», - написал Сатановский.

Так он прокомментировал заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды о пересмотре национальной оборонной стратегии. В новую доктрину планируется включить положение о нанесении превентивных ударов по вражеским территориям и объектам.

По мнению Сатановского, Япония может рассматривать в роли своих противников Китай, Россию и Северную Корею. При этом он подчеркнул, что слова японского лидера в большей мере адресованы именно России.