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Российский политолог призвал готовиться к Третьей мировой войне

Елена Прошина
1 час назад

Политолог Евгений Сатановский считает вероятным развязывание Японией серьезного вооруженного конфликта с Россией. Такой вывод он сделал из планов руководства этого государства пересмотреть свою оборонную стратегию. Свои мысли по этому поводу эксперт изложил в личном блоге.

Политолог призвал готовиться к Третьей мировой войне
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Реваншизм — страшная сила, особенно контролируемый извне. Тем более, Япония в войну совершила такое количество военных преступлений и ответственна за смерть стольких десятков миллионов людей в Азии, что этого ей жители оккупированных ею стран и территорий вовек не забудут», - написал Сатановский.

Так он прокомментировал заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды о пересмотре национальной оборонной стратегии. В новую доктрину планируется включить положение о нанесении превентивных ударов по вражеским территориям и объектам.

По мнению Сатановского, Япония может рассматривать в роли своих противников Китай, Россию и Северную Корею. При этом он подчеркнул, что слова японского лидера в большей мере адресованы именно России.

Сатановский считает, что РФ следует готовиться ко всем вероятным сценариям дальнейших взаимоотношений с Японией, в том числе и к худшему, подразумевающему прямой вооруженный конфликт. Он предполагает, что в духе своей новой оборонной доктрины, Япония вполне может первой нанести ракетный удар по российским базам на Дальнем Востоке. Это, предсказал Сатановский, спровоцирует Третью мировую войну, результатом которой станут колоссальные разрушения и гигантские человеческие жертвы.

Политика,Фумио Кисида,Евгений Сатановский,
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