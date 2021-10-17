Зюганов призвал посадить Горбачева за развал СССР

Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что первого президента СССР Михаила Горбачева нужно посадить в тюрьму за развал страны, передает радио «Эхо Москвы».

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«Горбачева надо было отправить в места не столь отдаленные. Он перечеркнул волю народов жить в единой советской стране», - сказал Зюганов.

Он напомнил, что 77% граждан Советского Союза проголосовали за то, чтобы жить в одном государстве.

Вместо это Горбачев получил Нобелевскую премию мира за вклад в мирный процесс в отношениях между СССР и западными странами. А значит, присуждение этой премии носит «сугубо конъюнктурный» характер, заключил Зюганов.