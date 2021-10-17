Зюганов призвал посадить Горбачева за развал СССР

Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что первого президента СССР Михаила Горбачева нужно посадить в тюрьму за развал страны, передает радио «Эхо Москвы».
«Горбачева надо было отправить в места не столь отдаленные. Он перечеркнул волю народов жить в единой советской стране», - сказал Зюганов.
Он напомнил, что 77% граждан Советского Союза проголосовали за то, чтобы жить в одном государстве.
Вместо это Горбачев получил Нобелевскую премию мира за вклад в мирный процесс в отношениях между СССР и западными странами. А значит, присуждение этой премии носит «сугубо конъюнктурный» характер, заключил Зюганов.
Так политик прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира для лауреатов, которые впоследствии совершают преступления.