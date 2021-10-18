Вассерман пожаловался на ранние заседания Госдумы

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выступил с инициативой перенести начало заседаний нижней палаты парламента, так как 10.00 – это слишком рано.

Депутат нового созыва Госдумы пожаловался, что он все никак не может привыкнуть приезжать в такую рань. Возможно, удастся перенести начало заседаний на более позднее время, это было бы идеально для самого Вассермана и его коллег. Здоровье важно, а законы обязательно будут приняты.