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Вассерман пожаловался на недосып из-за ранних заседаний Госдумы

runews24.ruиещё 6
58 минут назад

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выступил с инициативой перенести начало заседаний нижней палаты парламента, так как 10.00 – это слишком рано.

Вассерман пожаловался на ранние заседания Госдумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вассерман подчеркнул, что депутатам не удается выспаться, они вынуждены приезжать сонными, сообщает URA.RU.

Депутат нового созыва Госдумы пожаловался, что он все никак не может привыкнуть приезжать в такую рань. Возможно, удастся перенести начало заседаний на более позднее время, это было бы идеально для самого Вассермана и его коллег. Здоровье важно, а законы обязательно будут приняты.

Политика,Анатолий Вассерман,Госдума,РИА Ura.ru,
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