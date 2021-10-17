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На Украине рассказали, когда удастся вернуть Донбасс

Майк Габриелян
30 минут назад

На Украине назвали два условия для возвращения «оккупированного «Донбасса. Их обозначил киевский военный эксперт Олег Жданов, передает РИА «Новости».

На Украине рассказали, когда удастся вернуть Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, уже поздно призывать «вернуть Донбасс силой». Такой вариант решения конфликта можно было применить сразу после подписания «капитулянтских» Минских соглашений.

Сейчас необходимы два условия: полная уверенность в минимальных потерях при «возвращении» и исчерпание дипломатических способов разрешения конфликта Украины с ДНР и ЛНР.

Жданов отметил, что на Украине «масса политиков, но нет государственных деятелей», отстаивающих суверенитет страны. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко занимаются популизмом, постоянно угрожая России. При этом страны Запада не намерены помогать Киеву, поскольку Донбасс стал для них «козырем в рукаве» в противостоянии с Москвой.

По этой причине, полагает Жданов, заявление экс-министра МВД Авакова о том, что Киеву нужен наработанный военный сценарий «возвращения» Донбасса не имеет никакого смысла.

Три с половиной года назад глава МВД Украины Аваков заявил, что в его ведомстве начали работу над «планом возвращения Донбасса» под контроль Киева. В этом году Аваков ушел в отставку. Накануне стало известно, что он вновь заговорил о «военном плане».

Политика,Олег Жданов,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,МВД,РИА Новости,
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