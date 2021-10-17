На Украине рассказали, когда удастся вернуть Донбасс

На Украине назвали два условия для возвращения «оккупированного «Донбасса. Их обозначил киевский военный эксперт Олег Жданов, передает РИА «Новости».

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По его мнению, уже поздно призывать «вернуть Донбасс силой». Такой вариант решения конфликта можно было применить сразу после подписания «капитулянтских» Минских соглашений.

Сейчас необходимы два условия: полная уверенность в минимальных потерях при «возвращении» и исчерпание дипломатических способов разрешения конфликта Украины с ДНР и ЛНР.

Жданов отметил, что на Украине «масса политиков, но нет государственных деятелей», отстаивающих суверенитет страны. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко занимаются популизмом, постоянно угрожая России. При этом страны Запада не намерены помогать Киеву, поскольку Донбасс стал для них «козырем в рукаве» в противостоянии с Москвой.

По этой причине, полагает Жданов, заявление экс-министра МВД Авакова о том, что Киеву нужен наработанный военный сценарий «возвращения» Донбасса не имеет никакого смысла.