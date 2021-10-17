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Юрист об экстрадиции Поклонской на Украину: «Может получиться конфуз»

Елена Прошина
1 час назад

Глава украинского адвокатского бюро «Могильницкий и партнеры» Максим Могильницкий высмеял угрозы украинских властей экстрадировать российского посла в Кабо-Верде Наталью Поклонскую на Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Юрист об экстрадиции Поклонской на Украину: «Может получиться конфуз»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочется фантазировать о выдаче Поклонской – пожалуйста. Лишь бы не во вред. Но я бы советовал заниматься этим подальше от посторонних глаз… Иначе конфуз может получиться», - заявил Могильницкий.

Он отметил, Поклонскую от экстрадиции защищает 29 статья Венской конвенции, которая гарантирует неприкосновенность «дипломатического агента».

Адвокат усомнился в том, что власти Кабо-Верде совершат глупость и решатся пожертвовать своим международным авторитетом ради «фантазий» главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Ранее Кулеба высказался о назначении Поклонской главой российской зарубежной дипмиссии. Он сказал при этом, что у украинских властей может появиться шанс «испортить ей жизнь». Он намекнул, что компетентным органам его страны следует уточнить, является ли российский посол гражданкой Украины.

Поклонская ранее заявляла, что отказалась от украинского гражданства еще в 2014 году. О ее назначении на должность посла стало известно 13 октября.

Украинская сторона связывалась с властями Кабо-Верде по поводу нового российского посла Натальи Поклонской. Надежд добиться ее экстрадиции у Украины нет, заявил РИА «Новости» источник в МИД Кабо-Верде.

Политика,Наталья Поклонская,МИД,РИА Новости,
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