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Песков назвал заявления Путина пророческими

Ювелина Бернст
1 час назад

Президент России Владимир Путин никому не угрожает, просто его слова иногда сбываются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

Песков рассказал о пророческих заявлениях Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пескову задали вопрос, посчитают ли угрозой слова Путина про энергетические перспективы Европы в случае продолжения неразберихи в принятии решений. На это представитель Кремля ответил, что президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями и в данном случае он никого не пугал.

«Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит», - сказал Песков.

В ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» Путин не раз обратил внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Если решения, влияющие на энергорынок, будут принимать неподготовленные люди, то скоро голландцам придется передвигаться на коньках, чтобы согреться, пошутил российский президент. До этого он отмечал «истерику и неразбериху» на европейских топливных рынках.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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