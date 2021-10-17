Песков рассказал о пророческих заявлениях Путина

Президент России Владимир Путин никому не угрожает, просто его слова иногда сбываются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

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Пескову задали вопрос, посчитают ли угрозой слова Путина про энергетические перспективы Европы в случае продолжения неразберихи в принятии решений. На это представитель Кремля ответил, что президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями и в данном случае он никого не пугал.

«Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит», - сказал Песков.