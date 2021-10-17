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Песков назвал плохими перспективы встречи Путина и Зеленского

Елена Прошина
59 минут назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перспективы встречи между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским очень слабые. Его слова приводит «Интерфакс»

Песков назвал плохими перспективы встречи Путина и Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей», - сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Говоря о перспективах проведения саммита в «нормандском формате», Песков указал на то, что для его проведения следует провести серьезную подготовительную работу и создать фундамент встречи для глав государств.

Песков также обратил особое внимание на то, что Зеленский публично называет Россию участницей конфликта на Донбассе. В этой связи Песков подчеркнул, что список участников этого вооруженного противостояния закреплен в Минских соглашениях, которые одобрены ООН. Таким образом, сделал вывод Песков, украинский лидер не признает документ ООН и, фактически, ставит под сомнение подпись предыдущего украинского президента под этим документом. В таких условиях, по его мнению, межгосударственное общение невозможно.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ООН,Интерфакс,
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