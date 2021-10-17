Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости предусмотреть процедуру отзыва Нобелевской премии мира в особых случаях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук - вопросов нет. Понятно, за что их вручают... С премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки», - считает Володин.

Он напомнил, что деятельность лауреата Нобелевской премии мира президента СССР Михаила Горбачева привела к «крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР». Володин также упомянул получившего эту премию в 1991 году политика Аун Сан Су Чжи из Мьянмы. Более чем через четверть века после церемонии вручения награды имени Нобеля ООН обвинила ее в геноциде против мусульманской народности рохинджа.

Не забыл Володин и американского экс-президента Барака Обаму, также получившего Нобелевскую премию мира уже через год после своего избрания. Спикер Госдумы указал на тот факт, что после вручения премии Обама ввел войска в Ливию. Кроме того, во время его президентства Америка приняла участие в вооруженных конфликтах в Сирии, Афганистане и Ираке.

Эти события, по мнению Володина, не могут считаться способствующими миру. В этой связи он счел, что статус Нобелевской премии мира дискредитирован и она лишилась изначального своего значения. Чтобы вернуть доверие к премии, Володин предложил разработать процедуру ее отзыва в случае, когда лауреата уличат в преступлениях и нарушениях прав и свобод человека.