Украинский журналист: Зеленский дал пощечину Байдену

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По его мнению, «Зеленский дал пощечину Байдену», потому что не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора страны.

«В очередной раз сорван конкурс по избранию Специального антикоррупционного прокурора…. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал», — отметил Бутусов.

Он напомнил, что на Украине уже более года вакантно кресло специального антикоррупционного прокурора. При этом Байден на переговорах с Зеленским 30 августа добился от украинского президента подписания декларации о «немедленном разблокировании конкурса по главе САП». Но это до сих пор не выполнено.

«Президент крупнейшей мировой державы отвлекся от мировых кризисов и письменно добился от Зеленского обязательств по проведению конкурса в одном из украинских госучреждений! Но вместо немедленной разблокировки Зеленский по сути нанес Байдену оскорбление, наплевал на все свои "немедленные" обещания и договоренности», - отметил Бутусов.

По его словам, Зеленский «послал подальше» Байдена и произошедшее стало позором для Киева. Это свидетельствует о том, что Зеленский «работает на Россию, торгуя национальными интересами», и посылает сигналы президенту РФ Владимиру Путину.

Журналист также обвинил Зеленского в провале реформ, провале «спецопераций украинской разведки в России и Беларуси» и отсутствии санкций против Коломойского,

«Все это звенья одной цепи. Всем этим Зеленский показывает Путину, что не допустит слишком близкого сотрудничества и сближения с Западом по целому ряду самых чувствительных и важных направлений», — подытожил он.