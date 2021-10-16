Украинский журналист: Зеленский дал пощечину Байдену

Киевский журналист Юрий Бутусов рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский оскорбил главу США Джо Байдена и стал работать на Россию. Его слова приводит «Прайм».
По его мнению, «Зеленский дал пощечину Байдену», потому что не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора страны.
«В очередной раз сорван конкурс по избранию Специального антикоррупционного прокурора…. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал», — отметил Бутусов.
Он напомнил, что на Украине уже более года вакантно кресло специального антикоррупционного прокурора. При этом Байден на переговорах с Зеленским 30 августа добился от украинского президента подписания декларации о «немедленном разблокировании конкурса по главе САП». Но это до сих пор не выполнено.
«Президент крупнейшей мировой державы отвлекся от мировых кризисов и письменно добился от Зеленского обязательств по проведению конкурса в одном из украинских госучреждений! Но вместо немедленной разблокировки Зеленский по сути нанес Байдену оскорбление, наплевал на все свои "немедленные" обещания и договоренности», - отметил Бутусов.
По его словам, Зеленский «послал подальше» Байдена и произошедшее стало позором для Киева. Это свидетельствует о том, что Зеленский «работает на Россию, торгуя национальными интересами», и посылает сигналы президенту РФ Владимиру Путину.
Журналист также обвинил Зеленского в провале реформ, провале «спецопераций украинской разведки в России и Беларуси» и отсутствии санкций против Коломойского,
«Все это звенья одной цепи. Всем этим Зеленский показывает Путину, что не допустит слишком близкого сотрудничества и сближения с Западом по целому ряду самых чувствительных и важных направлений», — подытожил он.
Бутусов призвал к уличным протестам, чтобы покончить с Зеленским.