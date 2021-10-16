В Польше призвали наказать Россию за агрессивные шаги

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В Польше предложили ввести новые санкции из-за «агрессивных шагов» России

RT на русскомиещё 2
40 минут назад

В Польском институте международных отношений (PISM) предложили Евросоюзу ввести новые финансовые санкции против России из-за якобы «агрессивных шагов» Москвы, направленных против соседних стран и государств-членов ЕС. С бюллетенем правительственного центра ознакомился RT.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В свете агрессивных шагов России, направленных как против стран Европейского союза, так и соседних с ними территорий, ЕС должен разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей», — отмечается в документе.

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В частности, как подчёркивают в PISM, наиболее жёсткими ограничениями для России могли бы стать финансовые санкции ЕС, связанные с банковской и энергетической областями.

«Такие ограничения имели бы целью ослабить позиции российских государственных компаний в нефтегазовом секторе, которые представляют собой значительный источник дохода для российских властей и связанных с ними олигархов», — считают в организации.

Помимо санкций ЕС необходимо сконцентрироваться на поддержке гражданского общества в России, используя дипломатические каналы и социальные сети, утверждают польские специалисты.

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Кроме того, по их мнению, Евросоюз мог бы запустить программу субсидирования развития деятельности местных неправительственных организаций (НПО) и СМИ для реализации проектов в области образования, социальных вопросов, здравоохранения и окружающей среды.

Как пояснил в интервью RT старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, подобные заявления направлены на то, чтобы отвлечь внимание Евросоюза от проблем в самой Польше.

«Всё то, что не получается в Польше, проецировать на Россию и призывать Евросоюз наказывать её (Россию. — RT) за это», — заметил он.

Аналитик также выразил мнение, что санкции против России, о которых идёт речь в бюллетене, будут способствовать ослаблению внутреннего единства Евросоюза и его экономической составляющей.

«За звонкими фразами об энергетической зависимости, о необходимости энергетического ответа стоит польское желание исполнять роль проводника американских интересов в Европе, а также укрепить авторитет Польши как самостоятельного полюса силы и получать из этого выгоду», — прокомментировал Оленченко.

Ранее польское правительство поддержало постановление Конституционного суда страны, признавшего приоритет национального законодательства над нормами Евросоюза. Как отметили в Варшаве, Польша не желает, чтобы к ней относились как к «стране второй категории».
Политика,Владимир Оленченко,ИМЭМО РАН,ЕС,
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