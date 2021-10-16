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Поклонская ответила на призывы Киева к ее экстрадиции

Елена Прошина
36 минут назад

Наталья Поклонская, посол России в Кабо-Верде, прокомментировала заявление властей Украины по поводу своего назначения. Она назвала их высказывания «дипломатическим невежеством». Об этом пишет РБК.

Поклонская ответила на призывы Киева к ее экстрадиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Поклонской, Украина как субъект международных отношений несет определенные обязанности. Среди них — обязанность действовать в рамках закона и проявлять уважение к другим странам. Как утверждает Поклонская, народы всех стран с древних времен признают статус дипломатических агентов в соответствии с положениями Венской конвенции.

Посол назвала заявление властей Украины публичным пренебрежением международным правом.

В августе стало известно, что депутат Наталья Поклонская станет послом в Кабо-Верде. В середине октября, когда указ о назначении подписал президент России Владимир Путин, Поклонская сообщила, что довольна новой должностью.

«Для меня это назначение является долгожданным, является большой честью и ответственностью перед страной», — заявила она.

МИД Украины, узнав о назначении Поклонской, обратился к властям Кабо-Верде с просьбой на ее экстрадицию. По словам представителя ведомства Олега Николенко, экс-депутат разыскивается за государственную измену против Украины.

Политика,Наталья Поклонская,Владимир Путин,МИД,
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