Поклонская ответила на призывы Киева к ее экстрадиции

Наталья Поклонская, посол России в Кабо-Верде, прокомментировала заявление властей Украины по поводу своего назначения. Она назвала их высказывания «дипломатическим невежеством». Об этом пишет РБК.
По словам Поклонской, Украина как субъект международных отношений несет определенные обязанности. Среди них — обязанность действовать в рамках закона и проявлять уважение к другим странам. Как утверждает Поклонская, народы всех стран с древних времен признают статус дипломатических агентов в соответствии с положениями Венской конвенции.
Посол назвала заявление властей Украины публичным пренебрежением международным правом.
В августе стало известно, что депутат Наталья Поклонская станет послом в Кабо-Верде. В середине октября, когда указ о назначении подписал президент России Владимир Путин, Поклонская сообщила, что довольна новой должностью.
«Для меня это назначение является долгожданным, является большой честью и ответственностью перед страной», — заявила она.
МИД Украины, узнав о назначении Поклонской, обратился к властям Кабо-Верде с просьбой на ее экстрадицию. По словам представителя ведомства Олега Николенко, экс-депутат разыскивается за государственную измену против Украины.