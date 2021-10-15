Жириновский призвал частично восстановить домострой

"Домострой в отдельных частях надо восстановить. Мужчина должен играть… роль в семье. На работе трудно. Там иерархия, там начальники и подчиненные... Почему я говорю, что лучше, если ребенок будет больше любить отца – это мать должна подталкивать", – объяснил Жириновский. По мнению политика, матери, наоборот, будет приятно, что ребенок с отцом проводят вместе свободное время, а в семье наблюдаются, в целом, хорошие отношения. Он уточнил, что, когда ребенок сильнее любит маму, он нередко в конфликтных ситуациях бывает настроен против отца, и тот испытывает обиду. "Мать не обидится, поскольку видит хорошие отношения ее ребенка и отцом ее ребенка", – заключил Жириновский.