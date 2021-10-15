«Росбалт» и Republic признаны иноагентами

Общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» (учредитель издания Republic) и акционерное общество «РС-Балт» (учредитель «Росбалта») вошли в реестр СМИ-иноагентов под номерами 87 и 88 соответственно, следует из данных на сайте Минюста. Причина внесения на сайте не указана.