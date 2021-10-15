В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 2 балла
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.69
Войти в почту

Издания «Росбалт» и Republic признаны иностранными агентами

Ura.Ru
1 час назад

Минюст России расширил список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В реестр попали сетевые издания «Росбалт» и Republic.

«Росбалт» и Republic признаны иноагентами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» (учредитель издания Republic) и акционерное общество «РС-Балт» (учредитель «Росбалта») вошли в реестр СМИ-иноагентов под номерами 87 и 88 соответственно, следует из данных на сайте Минюста. Причина внесения на сайте не указана.

Днем ранее в список СМИ-иноагентов попала организация «Якутия — Наше мнение». Также в октябре реестр пополнили издания Bellingcat, MNews и «Кавказский узел».

Политика,Минюст РФ,Росбалт,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители