Поклонская ответила на призывы Киева к ее экстрадиции

«Украина как субъект международных отношений имеет не только права, но и несет обязанности, среди которых обязанность уважать другие страны и действовать в рамках закона. В соответствии с положениями Венской конвенции народы всех стран с древних времен признают статус дипломатических агентов», — сказала она.