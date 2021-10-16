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Поклонская прокомментировала призывы Киева экстрадировать ее из Кабо-Верде

Lenta.ruиещё 2
29 минут назад

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская прокомментировала призывы Киева экстрадировать ее из африканской республики. Ее слова приводит РБК.

Поклонская ответила на призывы Киева к ее экстрадиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поклонская отметила, что заявление властей Украины говорят о «дипломатическом невежестве» Киева.

«Украина как субъект международных отношений имеет не только права, но и несет обязанности, среди которых обязанность уважать другие страны и действовать в рамках закона. В соответствии с положениями Венской конвенции народы всех стран с древних времен признают статус дипломатических агентов», — сказала она.

По ее словам, заявления Киева являются «публичным пренебрежением» международным правом.

Ранее стало известно, что Киев обратился к властям Кабо-Верде по поводу Поклонской. Бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев доберется до Поклонской в Африке. По его мнению, Украине пора готовить документы на экстрадицию бывшего прокурора Крыма.

13 октября президент России Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в африканской республике Кабо-Верде. Комментируя свою новую должность, Поклонская рассказала, что давно мечтала попробовать себя в дипломатической работе.

Политика,Гюндуз Мамедов,Наталья Поклонская,Владимир Путин,Госдума,
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