В Кабо-Верде оценили возможность экстрадиции Поклонской

Властям Кабо-Верде звонили из Киева по поводу назначенного недавно посла РФ в стране Натальи Поклонской, но о ее экстрадиции речи не идет, сообщил РИА Новости источник в МИД Кабо-Верде.

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«Это шутка просто, не обращайте на это внимание», - сказал собеседник агентства в ответ на заявления о возможной экстрадиции Поклонской на Украину.

Он заявил, что у Киева «конечно, нет» шансов на успех в случае требования экстрадиции нового посла. При этом он подтвердил, что Киев связывался с властями Кабо-Верде по поводу Поклонской.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. После этого бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов написал в Twitter, что Киев может начинать готовить документы на экстрадицию Поклонской.