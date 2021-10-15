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В Кабо-Верде оценили возможность экстрадиции Поклонской

Елена Прошина
44 минуты назад

Властям Кабо-Верде звонили из Киева по поводу назначенного недавно посла РФ в стране Натальи Поклонской, но о ее экстрадиции речи не идет, сообщил РИА Новости источник в МИД Кабо-Верде.

В Кабо-Верде оценили возможность экстрадиции Поклонской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это шутка просто, не обращайте на это внимание», - сказал собеседник агентства в ответ на заявления о возможной экстрадиции Поклонской на Украину.

Он заявил, что у Киева «конечно, нет» шансов на успех в случае требования экстрадиции нового посла. При этом он подтвердил, что Киев связывался с властями Кабо-Верде по поводу Поклонской.

Поклонская высказалась о возвращении в Крым

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. После этого бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов написал в Twitter, что Киев может начинать готовить документы на экстрадицию Поклонской.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале предложила сначала применить украинское правосудие на территории Украины.

Политика,Гюндуз Мамедов,Наталья Поклонская,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД,РИА Новости,
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