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Жириновский озаботился ролью мужчины в семье и призвал возродить домострой

Вероника Полынина
48 минут назад

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал вернуть домострой, чтобы восстановить роль мужчины в семье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Жириновский призвал возродить домострой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Домострой в отдельных частях надо восстановить. Мужчина должен играть… роль в семье. На работе трудно. Там иерархия, там начальники и подчиненные... Почему я говорю, что лучше, если ребенок будет больше любить отца – это мать должна подталкивать», - заявил Жириновский на встрече с группой отцов и детей, приуроченной ко Дню отца.

По словам политика, лучший вариант – когда в семье все друг друга любят и уважают, но так бывает не всегда.

Жириновский отметил, что, если ребенок больше любит мать, отец может на эту ситуацию обижаться. А если ребенок любит отца, женщине будет только приятно.

«Мать не обидится, поскольку видит хорошие отношения ее ребенка с отцом ее ребенка», - резюмировал лидер ЛДПР.

4 октября президент России Владимир Путин учредил День отца, который будет отмечаться в третье воскресенье октября. В указе президента говорится, что новый праздник учрежден «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». Впервые в России День отца отметят 17 октября 2021 года.

Политика,Владимир Жириновский,Владимир Путин,ЛДПР,
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