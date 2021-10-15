Жириновский призвал возродить домострой

«Домострой в отдельных частях надо восстановить. Мужчина должен играть… роль в семье. На работе трудно. Там иерархия, там начальники и подчиненные... Почему я говорю, что лучше, если ребенок будет больше любить отца – это мать должна подталкивать», - заявил Жириновский на встрече с группой отцов и детей, приуроченной ко Дню отца.