Мэр Вологды объяснил выбор песни с матом для роликов

В беседе с «РИА Новости» мэр Вологды Сергей Воропанов объяснил, почему выбрал для роликов о правилах безопасности дорожного движения в TikTok песню с нецензурной лексикой в припеве. В видео звучат отрывки композиции Freddie Dredd — Cha Cha.
На использование в припеве песни матерных слов внимание обратили пользователи TikTok, которые наткнулись на ролики мэра.
«Под песню Freddie Dredd — Cha Cha в TikTok сейчас проходит глобальный тренд-флешмоб. В его рамках пользователи приложения делятся видео с полезным содержанием на темы безопасности. В частности, в роликах рассказывают о том, как не стать жертвой насильника, какие средства индивидуальной защиты нужно с собой носить, почему не следует открывать дверь незнакомцам. Даже объясняется техника безопасности при работе шлифовальной машинкой. Я тоже решил поддержать полезный контент и снял два ролика на тему безопасности при переходе дороги. Для нас это особенно актуально, так как сейчас в Вологде активно ведутся работы по снижению аварийности, плюс в городе заработал кикшеринг», — приводятся в материале слова Воропанова.
Также в беседе с «РИА Новости» он отметил, что старается делать полезный контент на всех своих интернет-платформах и адаптировать его под их целевую аудиторию:
«TikTok — это молодежь, которая оценит полезный посыл видео под знакомый им звук. Пользователи приложения положительно отреагировали на ролики, некоторые даже стали вспоминать случаи, произошедшие с ними или с их знакомыми», — отметил мэр Вологды.
На сегодняшний день на Воропанова в TikTok подписаны почти 82 тысячи человек, а количество просмотров на нашумевших роликах о ПДД варьируется от 66 до 86 тысяч.