Мэр Вологды объяснил выбор песни с матом для роликов

«Под песню Freddie Dredd — Cha Cha в TikTok сейчас проходит глобальный тренд-флешмоб. В его рамках пользователи приложения делятся видео с полезным содержанием на темы безопасности. В частности, в роликах рассказывают о том, как не стать жертвой насильника, какие средства индивидуальной защиты нужно с собой носить, почему не следует открывать дверь незнакомцам. Даже объясняется техника безопасности при работе шлифовальной машинкой. Я тоже решил поддержать полезный контент и снял два ролика на тему безопасности при переходе дороги. Для нас это особенно актуально, так как сейчас в Вологде активно ведутся работы по снижению аварийности, плюс в городе заработал кикшеринг», — приводятся в материале слова Воропанова.