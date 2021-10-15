В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 7 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.76
Войти в почту

Мэр Вологды объяснил выбор песни с матом для роликов

Елена Прошина
53 минуты назад

В беседе с «РИА Новости» мэр Вологды Сергей Воропанов объяснил, почему выбрал для роликов о правилах безопасности дорожного движения в TikTok песню с нецензурной лексикой в припеве. В видео звучат отрывки композиции Freddie Dredd — Cha Cha.

Мэр Вологды объяснил выбор песни с матом для роликов
Фото: Администрация города ВологдыАдминистрация города Вологды

На использование в припеве песни матерных слов внимание обратили пользователи TikTok, которые наткнулись на ролики мэра.

«Под песню Freddie Dredd — Cha Cha в TikTok сейчас проходит глобальный тренд-флешмоб. В его рамках пользователи приложения делятся видео с полезным содержанием на темы безопасности. В частности, в роликах рассказывают о том, как не стать жертвой насильника, какие средства индивидуальной защиты нужно с собой носить, почему не следует открывать дверь незнакомцам. Даже объясняется техника безопасности при работе шлифовальной машинкой. Я тоже решил поддержать полезный контент и снял два ролика на тему безопасности при переходе дороги. Для нас это особенно актуально, так как сейчас в Вологде активно ведутся работы по снижению аварийности, плюс в городе заработал кикшеринг», — приводятся в материале слова Воропанова.

Также в беседе с «РИА Новости» он отметил, что старается делать полезный контент на всех своих интернет-платформах и адаптировать его под их целевую аудиторию:

«TikTok — это молодежь, которая оценит полезный посыл видео под знакомый им звук. Пользователи приложения положительно отреагировали на ролики, некоторые даже стали вспоминать случаи, произошедшие с ними или с их знакомыми», — отметил мэр Вологды.

На сегодняшний день на Воропанова в TikTok подписаны почти 82 тысячи человек, а количество просмотров на нашумевших роликах о ПДД варьируется от 66 до 86 тысяч.

Политика,Сергей Воропанов,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители