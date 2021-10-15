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Чубайс пообещал России большие перемены

Lenta.ru
1 час назад

России предстоят сложнейшие и масштабнейшие преобразования на пути к «зеленому» развитию, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на первой российской международной открытой конференции по устойчивому развитию, его слова приводит Telegram-канал URA.RU.

Чубайс пообещал России большие перемены
Фото: Александр Коряков / КоммерсантъАлександр Коряков / Коммерсантъ

Чубайс пообещал большие перемены в ста процентах экспортных отраслей России, пересмотр налоговой, таможенной, внешнеэкономической, тарифной, социальной и бюджетной политики, а также создание десятка новых отраслей, например, водородной индустрии. По оценке Чубайса, вскоре государство станет поставлять водород вместо углеводородов.

Во всем виноват Чубайс

В середине октября президент России Владимир Путин заявил, что страна выйдет на углеродную нейтральность к 2060 году. Глава государства также отметил, что важно установить справедливые правила и не превращать климатическую повестку в орудие для решения политических и экономических вопросов.

В октябре вице-премьер России Виктория Абрамченко призвала граждан готовиться к изменениям условий жизни из-за климатических перемен и допустила, что в стране появятся «климатические мигранты». Она заявила, что власти разрабатывают отраслевые планы адаптации и систему управления для снижения уязвимости жителей и экономики к проблемам окружающей среды.

Политика,Виктория Абрамченко,Анатолий Чубайс,Владимир Путин,РИА Ura.ru,
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