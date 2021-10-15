Матвиенко заявила о надежде на примирение с США

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия и США не могут договориться по многим вопросам из-за «завала в отношениях», но «процесс начался» и проблемы в итоге будут решены. Об этом она рассказала в интервью Russia Today.

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Так Матвиенко прокомментировала визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву. Нуланд 11-13 октября провела в столице несколько встреч, в том числе в МИД России и администрации президента. Основными темами стали работа посольств на фоне взаимных высылок дипломатов и выполнение минских договоренностей. Нуланд и российские власти договорились продолжить консультации.

В Белом доме эти переговоры назвали конструктивными, Матвиенко согласилась с такой оценкой.

«Это тот случай, когда я согласна с высказыванием Белого дома, что действительно консультации были полезными, конструктивными. И вообще, я сторонник диалога», - подчеркнула она.

Глава Совфеда считает, что сам факт переговоров между МИД и Госдепом - «это очень позитивно».

«У нас в отношениях такой завал, что чудес ожидать, каких-то серьезных решений, договоренностей сложно. Но шаг за шагом, постепенно мы все равно будем выходить на договоренности», - заявила она.

По мнению Матвиенко, многие «серьезнейшие мировые проблемы» получится решить только на основе договоренностей России и США.