Лавров обвинил Запад в притеснении россиян

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны во главе с США пытаются подорвать основы международного устройства, опирающегося на Устав и принципы ООН. Об этом он заявил на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает ТАСС.

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"Главная тема нынешнего конгресса настраивает на обсуждение международной обстановки во всей ее полноте, включая как позитивные, так и отрицательные тенденции. <...> Мы видим, как страны Запада во главе с США пытаются подорвать основы, сформированные по итогам Второй мировой войны, ооноцентричной архитектуры мироустройства, подменить общепризнанные международно-правовые нормы собственным узкокорыстным порядком", - пояснил Лавров.

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По его словам, некоторые из западных коллег, чтобы противодействовать стабильному внутреннему развитию России прибегают к нечистоплотным методам влияния на Москву, выставляя в негативном свете российских соотечественников за рубежом. Подобные попытки стороннего раскола РФ бесперспективны, подчеркнул Лавров.

Глава МИД также отметил, что "западным коллегам откровенно не нравится стабильное внутреннее развитие России", а вместе с тем и усиление ее позиций на мировой арене.

"На нас стремятся оказать давление с использованием широкого набора нелегитимных инструментов - от односторонних санкций и информационных провокаций до вмешательства во внутренние дела. <…> Среди нечистоплотных методов - попытки дискриминировать наших соотечественников в том числе по языковому и этнокультурному признаку", - уточнил министр.

В связи с этим Лавров добавил, что "при попустительстве так называемых либеральных демократий Запада, а также бюрократий Евросоюза продолжается вытеснение русского языка из публичной сферы государств Прибалтики, Украины, Грузии".

Помимо этого, он обратил внимание, что ни одна попытка нарушить целостность государства и подорвать единение народа не будет успешна.