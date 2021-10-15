Лавров обвинил Запад в притеснении россиян

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны во главе с США пытаются подорвать основы международного устройства, опирающегося на Устав и принципы ООН. Об этом он заявил на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает ТАСС.
"Главная тема нынешнего конгресса настраивает на обсуждение международной обстановки во всей ее полноте, включая как позитивные, так и отрицательные тенденции. <...> Мы видим, как страны Запада во главе с США пытаются подорвать основы, сформированные по итогам Второй мировой войны, ооноцентричной архитектуры мироустройства, подменить общепризнанные международно-правовые нормы собственным узкокорыстным порядком", - пояснил Лавров.
По его словам, некоторые из западных коллег, чтобы противодействовать стабильному внутреннему развитию России прибегают к нечистоплотным методам влияния на Москву, выставляя в негативном свете российских соотечественников за рубежом. Подобные попытки стороннего раскола РФ бесперспективны, подчеркнул Лавров.
Глава МИД также отметил, что "западным коллегам откровенно не нравится стабильное внутреннее развитие России", а вместе с тем и усиление ее позиций на мировой арене.
"На нас стремятся оказать давление с использованием широкого набора нелегитимных инструментов - от односторонних санкций и информационных провокаций до вмешательства во внутренние дела. <…> Среди нечистоплотных методов - попытки дискриминировать наших соотечественников в том числе по языковому и этнокультурному признаку", - уточнил министр.
В связи с этим Лавров добавил, что "при попустительстве так называемых либеральных демократий Запада, а также бюрократий Евросоюза продолжается вытеснение русского языка из публичной сферы государств Прибалтики, Украины, Грузии".
Помимо этого, он обратил внимание, что ни одна попытка нарушить целостность государства и подорвать единение народа не будет успешна.
"Однако усилия недоброжелателей расколоть соотечественников, размыть их идентичность поссорить с исторической Россией бесперспективны. <…> Представители наших общин с достоинством отстаивают свое право на поддержание связей с родиной, сопричастность ее судьбе, участие в культурных и экономических проектах", - резюмировал глава МИД.