Путин призвал не торопиться с официальным признанием талибов

Торопиться с официальным признанием радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) не стоит. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Вместе с тем российский лидер отметил, что с талибами нужно взаимодействовать.