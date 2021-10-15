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Лавров объяснил давление Запада на Россию

Газета.Ru
23 минуты назад

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Всемирном конгрессе российских соотечественников объяснил, почему Запад оказывает на Россию давление, сообщает РИА "Новости".

Лавров объяснил давление Запада на Россию
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Запад не устраивает стабильное развитие России и ее укрепление на международной арене и поэтому на нас оказывается всяческое давление.

"На нас стремятся оказывать давление с использованием широкого набора нелегитимных инструментов - от односторонних санкций и информационных провокаций до вмешательства во внутренние дела", - сказал он.

Ранее Лавров заявлял, что Россия считает недопустимыми попытки США и ЕС насадить тоталитаризм. По словам Лаврова, страны Запада пытаются остановить формирование полицентричного мира. Для этого, по словам министра, "продвигается концепция так называемого "порядка, основанного на правилах", задуманная как подмена международного права.

Политика,Сергей Лавров,МИД,ЕС,РИА Новости,
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