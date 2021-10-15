Лавров объяснил давление Запада на Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Всемирном конгрессе российских соотечественников объяснил, почему Запад оказывает на Россию давление, сообщает РИА "Новости".
По его словам, Запад не устраивает стабильное развитие России и ее укрепление на международной арене и поэтому на нас оказывается всяческое давление.
"На нас стремятся оказывать давление с использованием широкого набора нелегитимных инструментов - от односторонних санкций и информационных провокаций до вмешательства во внутренние дела", - сказал он.
Ранее Лавров заявлял, что Россия считает недопустимыми попытки США и ЕС насадить тоталитаризм. По словам Лаврова, страны Запада пытаются остановить формирование полицентричного мира. Для этого, по словам министра, "продвигается концепция так называемого "порядка, основанного на правилах", задуманная как подмена международного права.