Лавров объяснил давление Запада на Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Всемирном конгрессе российских соотечественников объяснил, почему Запад оказывает на Россию давление, сообщает РИА "Новости".

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По его словам, Запад не устраивает стабильное развитие России и ее укрепление на международной арене и поэтому на нас оказывается всяческое давление.

"На нас стремятся оказывать давление с использованием широкого набора нелегитимных инструментов - от односторонних санкций и информационных провокаций до вмешательства во внутренние дела", - сказал он.