Поклонская может повторить карьеру Матвиенко

Назначение экс-депутата Госдумы и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде вызвало много предположений о ее дальнейшей политической карьере. При этом судьба бывшего парламентария похожа на судьбу нынешнего спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, пишет News.ru.

13 октября стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в африканской стране Кабо-Верде. Она стала третьей действующей женщиной-послом России.

Экс-депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма, комментируя свое назначение, подчеркнула, что готова «выполнять свой долг и свою миссию по укреплению добрых отношений между Россией и Кабо-Верде». А также в качестве посла намерена оказывать соотечественникам «необходимое содействие, чтобы они чувствовали себя комфортно и уютно».

News.ru напомнило, что еще до своего решения отказаться от переизбрания в Госдуму Поклонская защитила диплом в Дипломатической академии МИД РФ на кафедре международной безопасности.

«В 1991 году в возрасте сорока одного года бывший народный депутат СССР Валентина Матвиенко, окончив дипакадемию, отправилась послом на Мальту. И мало кто предполагал, что спустя семь лет о ней вспомнит и призовет в правительство соратник по последнему советскому парламенту Евгений Примаков», - говорится в статье.

Издание обратило внимание на то, что ровно тридцать лет спустя Поклонская повторяет путь Матвиенко и в возрасте сорока одного года с таким же дипломом летит послом в африканскую страну.

Совершенно не очевидно, что большая политическая карьера бывшего прокурора Крыма закончена и Поклонская «отправлена в ссылку», уверены журналисты.