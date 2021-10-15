Новый президент Эстонии захотел встретиться с Путиным

Новый президент Эстонии Алар Карис заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.
«Если есть какой-то вопрос, и он хорошо подготовлен, и это хороший повод поговорить с господином Путиным, то, разумеется, я это сделал бы, но не только с ним, а и с другими мировыми державами», — сказал Карис.
Он призвал наладить диалог со всеми соседними странами.
«Мы хотим отношений со всеми соседями. Россия — сложная соседка, но это не значит, что нам не следует разговаривать», — отметил глава республики.
Ранее Карис раскритиковал идею отказаться от русского языка в школах.
«Я не верю в то, что в русскоязычном классе с русскоязычной же учительницей с завтрашнего, образно говоря, дня все стало бы преподаваться на эстонском», — отметил Карис.
Он также выступил против идеи сделать бесплатным лишь эстоноязычное высшее образование. По мнению нового президента, такие действия будут «немного попахивать дискриминацией».