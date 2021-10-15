Мэр города Вологды Сергей Воропанов записал ролик для TikTok о правилах дорожного движения под песню Freddie Dredd Cha Cha, в которой содержится нецензурная лексика. В клипе градоначальник призвал пешеходов Вологды быть внимательными при переходе проезжей части.