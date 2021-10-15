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Мэр Вологды записал видео для TikTok под песню с нецензурной лексикой

Александр Кузьмин
1 час назад

Мэр города Вологды Сергей Воропанов записал ролик для TikTok о правилах дорожного движения под песню Freddie Dredd Cha Cha, в которой содержится нецензурная лексика. В клипе градоначальник призвал пешеходов Вологды быть внимательными при переходе проезжей части.

«Переходя дорогу, сними наушники и убери телефон в карман. Будь всегда внимателен! Твоя безопасность – это важно!» – подписал видеоряд Воропанов.

При этом в звучащем за кадром фрагменте песне есть нецензурная брань.

«Нет, ***, ты *** тупой, проклятый сын», – поется в ней.

Политика,Общество,Видео,Сергей Воропанов,
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