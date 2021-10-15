Путин обсудил мирный договор с Японией

Ранее в Токио выразили в отношении России протест в связи с визитом вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп - его японцы считают своей территорией. При этом Мотэги отметил, что это не отразится на переговорах по заключению мирного договора.

Напомним, отношения России и Японии в течение многих лет омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, согласно кот которой в Москве соглашались рассмотреть возможность передачи Японии курильских островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а о судьбе Кунашира и Итурупа ничего не говорилось. В СССР рассчитывали, что Совместная декларация поможет разрешить спор, Япония же считала документ только частью решения проблемы и не желала отказываться от претензий на все острова.