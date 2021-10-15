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Россия и Япония обсудили мирный договор

Анна Безрукова
30 минут назад

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Японии Фумидо Кисидой возможность заключения мирного договора между странами. Руководитель японского МИДа Тосимицу Мотэги сообщил, что главы государств планируют продолжить переговоры по этому вопросу.

Путин обсудил мирный договор с Японией
Фото: ТАССТАСС

«В процессе телефонной беседы лидеров Японии и России по поводу переговоров о заключении мирного договора подтвердилась договоренность уверенно продолжать переговоры. И мы намерены продолжить обсуждения по этому вопросу», — передает слова Тосимицу Мотэги РИА «Новости».

Ранее в Токио выразили в отношении России протест в связи с визитом вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп - его японцы считают своей территорией. При этом Мотэги отметил, что это не отразится на переговорах по заключению мирного договора.

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Напомним, отношения России и Японии в течение многих лет омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, согласно кот которой в Москве соглашались рассмотреть возможность передачи Японии курильских островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а о судьбе Кунашира и Итурупа ничего не говорилось. В СССР рассчитывали, что Совместная декларация поможет разрешить спор, Япония же считала документ только частью решения проблемы и не желала отказываться от претензий на все острова.

Переговоры, которые проводились позже, ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не подписали.
Политика,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,МИД,РИА Новости,
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