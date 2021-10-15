Путин обсудил мирный договор с Японией

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Японии Фумидо Кисидой возможность заключения мирного договора между странами. Руководитель японского МИДа Тосимицу Мотэги сообщил, что главы государств планируют продолжить переговоры по этому вопросу.
«В процессе телефонной беседы лидеров Японии и России по поводу переговоров о заключении мирного договора подтвердилась договоренность уверенно продолжать переговоры. И мы намерены продолжить обсуждения по этому вопросу», — передает слова Тосимицу Мотэги РИА «Новости».
Ранее в Токио выразили в отношении России протест в связи с визитом вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп - его японцы считают своей территорией. При этом Мотэги отметил, что это не отразится на переговорах по заключению мирного договора.
Напомним, отношения России и Японии в течение многих лет омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, согласно кот которой в Москве соглашались рассмотреть возможность передачи Японии курильских островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а о судьбе Кунашира и Итурупа ничего не говорилось. В СССР рассчитывали, что Совместная декларация поможет разрешить спор, Япония же считала документ только частью решения проблемы и не желала отказываться от претензий на все острова.