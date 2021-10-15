Путин и Кисида договорились обсудить мирный договор

Российский президент Владимир Путин и глава кабмина Японии Фумио Кисида подтвердили намерение двух стран вести диалог по мирному договору, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги.
«В ходе телефонного разговора лидеров Японии и России в отношении переговоров о заключении мирного договора была подтверждена договоренность уверенно продолжать переговоры. И мы будем продолжать переговоры», — сообщил министр.
Тем временем, официальный Токио заявил протест Москве в связи с поездкой вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп, сообщил Мотэги.
«Эта [поездка] не совпадает с неизменной позицией Японии в отношении северных территорий и не может быть принята. В такой форме был заявлен протест», — сказал глава японского кабмина.
Ранее посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки заявил, что достигнута принципиальная договоренность о встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. По его словам, конкретная дата ещё не обсуждалась, но лидеры двух стран согласились с тем, что встреча необходима.
Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил несколько десятилетий после того, как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. Российские власти неоднократно заявляли, что суверенитет над островами не подлежит сомнению.