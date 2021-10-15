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Путин и Кисида договорились обсудить мирный договор

Елена Прошина
16 минут назад

Российский президент Владимир Путин и глава кабмина Японии Фумио Кисида подтвердили намерение двух стран вести диалог по мирному договору, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги.

Путин и Кисида договорились обсудить мирный договор
Фото: ReutersReuters

«В ходе телефонного разговора лидеров Японии и России в отношении переговоров о заключении мирного договора была подтверждена договоренность уверенно продолжать переговоры. И мы будем продолжать переговоры», — сообщил министр.

Тем временем, официальный Токио заявил протест Москве в связи с поездкой вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп, сообщил Мотэги.

«Эта [поездка] не совпадает с неизменной позицией Японии в отношении северных территорий и не может быть принята. В такой форме был заявлен протест», — сказал глава японского кабмина.

Ранее посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки заявил, что достигнута принципиальная договоренность о встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. По его словам, конкретная дата ещё не обсуждалась, но лидеры двух стран согласились с тем, что встреча необходима.

Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил несколько десятилетий после того, как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. Российские власти неоднократно заявляли, что суверенитет над островами не подлежит сомнению.

Политика,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,РИА Новости,
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