Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак высказался по поводу готовности «Северного потока - 2». Видео публикует telegram-канал «RT на русском».
Вице-премьер заявил, что магистральный трубопровод будет готов к запуску в ближайшие дни.
«Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. Компания Nord Stream, которая занимается реализацией проекта совместно с европейскими партнерами, необходимую работу всю провела, в том числе по сертификации газопровода», — уточнил Новак.
Также вице-премьер пояснил, что все будет зависеть от немецкого регулятора, от их скорости принятия решения.