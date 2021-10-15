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Вице-премьер Новак рассказал на видео о «Северном потоке - 2»

Александр Кузьмин
52 минуты назад

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак высказался по поводу готовности «Северного потока - 2». Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

Вице-премьер заявил, что магистральный трубопровод будет готов к запуску в ближайшие дни.

«Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. Компания Nord Stream, которая занимается реализацией проекта совместно с европейскими партнерами, необходимую работу всю провела, в том числе по сертификации газопровода», — уточнил Новак.

Также вице-премьер пояснил, что все будет зависеть от немецкого регулятора, от их скорости принятия решения.

Политика,Видео,Александр Новак,Правительство РФ,RT на русском,
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