«Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. Компания Nord Stream, которая занимается реализацией проекта совместно с европейскими партнерами, необходимую работу всю провела, в том числе по сертификации газопровода», — уточнил Новак.