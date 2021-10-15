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В Госдуме ответили на призыв Авакова к войне за Крым

Елена Прошина
21 минуту назад

Заявление экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о необходимости иметь план по возвращению Крыма вооруженным путем является безумием, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы России Михаила Шеремета.

В Госдуме ответили на призыв Авакова к войне за Крым
Фото: ТАССТАСС

По его словам, для Киева это может закончиться плачевно и фатально, не успев начаться. Парламентарий назвал подобные заявления безумием.

«Не советую давать повод нашим вооруженным силам показать свою мощь», – сказал депутат.

Политики Украины пропитаны злобой и агрессией, считает Шеремет. Он призвал их прекратить терроризировать народ Донбасса и дать людям возможность жить спокойно.

14 октября Аваков заявил, что у украинских властей должен быть наработанный сценарий по возвращению Крыма и Донбасса с использованием всех современных форм вооружения.

Занимавший свой пост с 2014 года Аваков решил покинуть должность министра внутренних дел. Глава МВД ушел в отставку «вскоре после того, как разместил фото с новым главой посольства США в Украине» Джорджем Кентом.

По одной из версий, встреча Авакова с главой американской дипмиссии «сильно разозлила» президента Владимира Зеленского. В качестве еще одной возможной причины отставки указывают просьбу самого Кента, который считает, что Аваков тормозил проведение реформ и действовал в интересах сохранения влияния олигархов на Украине.

Политика,Джордж Кент,Михаил Шеремет,Владимир Зеленский,Арсен Аваков,МВД,РИА Новости,
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