В Госдуме ответили на призыв Авакова к войне за Крым

Заявление экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о необходимости иметь план по возвращению Крыма вооруженным путем является безумием, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы России Михаила Шеремета.
По его словам, для Киева это может закончиться плачевно и фатально, не успев начаться. Парламентарий назвал подобные заявления безумием.
«Не советую давать повод нашим вооруженным силам показать свою мощь», – сказал депутат.
Политики Украины пропитаны злобой и агрессией, считает Шеремет. Он призвал их прекратить терроризировать народ Донбасса и дать людям возможность жить спокойно.
14 октября Аваков заявил, что у украинских властей должен быть наработанный сценарий по возвращению Крыма и Донбасса с использованием всех современных форм вооружения.
Занимавший свой пост с 2014 года Аваков решил покинуть должность министра внутренних дел. Глава МВД ушел в отставку «вскоре после того, как разместил фото с новым главой посольства США в Украине» Джорджем Кентом.
По одной из версий, встреча Авакова с главой американской дипмиссии «сильно разозлила» президента Владимира Зеленского. В качестве еще одной возможной причины отставки указывают просьбу самого Кента, который считает, что Аваков тормозил проведение реформ и действовал в интересах сохранения влияния олигархов на Украине.