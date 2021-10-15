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Китайцев восхитило «последнее предупреждение» Путина Европе из-за газа

Вечерняя Москваиещё 4
38 минут назад

Китайский портал опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе. Издание привело высказывания российского лидера, который на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» подчеркнул, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также указал на готовность увеличить поставки газа в Европу.

В Китае оценили «последнее предупреждение» Путина Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Китайские читатели оценили ответ президента РФ.

«Смысл слов Путина Великого был таков: «Это последнее предупреждение!» — предположил один юзер.

Другой читатель отметил, что власти западных стран любят находить виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством».

«Запад непременно проиграет!» — подытожил он.

«Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен!» — отметил следующий пользователь.

«Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признаете, что используете «права человека» в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?» — указал юзер в комментариях на портале Guancha.

Путин пошутил о ценах на газ в Нидерландах. Голландцам вскоре придется ездить друг к другу в гости на коньках, если неподготовленные люди будут принимать влияющие на энергорынок решения, заявил президент России Владимир Путин.

13 октября Путин заявил, что санкции США в отношении российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы. Цены на газ, по его словам, «взлетели до небес», результат не просто стал нулевым — он «отрицательный». Российский лидер выразил надежду, что осознание бесперспективности этой политики возобладает. Это позволит постепенно восстановить двусторонние отношения между государствами, заключил Путин.

Политика,В мире,Владимир Путин,
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