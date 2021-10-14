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Захарова назвала фейком информацию о секретной сделке России и Турции

Алиса Селезнёва
52 минуты назад

Утверждение ряда греческих СМИ о том, что Россия и Турция якобы обсуждают сделку о взаимном признании Крыма и Турецкой республики Северного Кипра не соответствует действительности. Об этом, по данным ТАСС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала фейком информацию о секретной сделке России и Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы уже привыкли к тому, что существует такая интересная забава, когда, в частности, в греческих или турецких СМИ вбрасываются некие фейки. Все это относится и к некой мифической сделке, это мифологизм», - подчеркнула она на полях III Евразийского женского форума.

При этом официальный представитель МИД России призвала СМИ интересоваться официальной позицией Москвы, «прежде чем включать соответствующие пассажи в соответствующие статьи».

Она также назвала аналогии между российским Крымом и так называемой Турецкой республикой Северного Кипра «некорректными и небезопасными», так как подобные «инсинуации сбивают с толку международную аудиторию, подрывают доверие и порождают негативные эмоции.

Захарова напомнила, что позиция России по кипрскому вопросу остается неизменной и предусматривает создание на Кипре двухобщинной федерации.

Ранее в интервью «Ленте.ру» профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Россия и Турция могут заключить сделку: Турция признает Крым российским в обмен признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эту идею, заявив, что российские регионы, в том числе и Крым, никогда не будут предметом сделок с другими странами.

Политика,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД,Lenta.ru,
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