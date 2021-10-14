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Москалькова оценила шансы женщины стать президентом РФ

Елена Прошина
44 минуты назад

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предположила, что президентом России может стать женщина. Сообщает РИА Новости.

Москалькова оценила шансы женщины стать президентом РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она считает, что все решают способности, а не гендерная составляющая. Москалькова также обратила внимание на значимость талантов, которые помогут реализовать систему управления, гарантирующую соблюдение прав человека.

"Женщина может занять любое место. Для президента самое важное, чтобы он любил Россию и людей, которые живут на территории России", – высказалась она в кулуарах Третьего Евразийского женского форума.

Ранее Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году. Российский лидер подчеркнул, что до этих выборов в России еще много времени, а разговоры о преемнике негативно влияют на стабильность ситуации.

В апреле Путин подписал закон, по которому он в том числе имеет право снова баллотироваться на пост главы государства.

В частности, согласно закону, ограничение количества сроков, в течение которых один и тот же человек может занимать пост президента, относится к действующему российскому лидеру без учета его прежних президентских сроков.

Так, возглавлять страну может гражданин России старше 35 лет. Он должен постоянно проживать в стране не менее 25 лет, не должен иметь ни сейчас, ни до этого гражданства другого государства, вида на жительство или иного подобного документа.

Политика,Татьяна Москалькова,Владимир Путин,РИА Новости,
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