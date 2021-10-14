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Захарова ответила Украине на угрозы экстрадировать Поклонскую

Анна Безрукова
27 минут назад

Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз назначенной послом в Кабо-Верде Наталье Поклонской и дала совет не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.

Захарова ответила Украине на угрозы экстрадировать Поклонскую
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В МИД Украины выступили с заявлением, что Поклонская от украинского правосудия «не сможет спрятаться и в Африке». Пусть вначале попробуют применить украинское правосудие на своей территории а потом за Африку берутся», – написала Захарова в своем Телеграм.

Ранее в министерстве иностранных дел Украины заявили, что обратились к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) относительно назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.

Напомним, в прошедшую среду президент РФ Владимир Путин назначил Поклонскую, занимавшую должность зампредседателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на этот ответственный пост.

При этом политолог Андрей Быстрицкий в беседе с изданием ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская является яркой личностью и политиком, и назначение кого-нибудь другого на должность посла в этом государстве не вызвало бы таких бурных обсуждений.

Собеседник издания также отметил, что история островов Зеленого Мыса впечатляющая, а географическое положение весьма значимое.

«Трудно давать оценку влиятельности позиции посла Кабо-Верде для международных процессов. Очевидно что посол России в США или Британии – более влиятельная фигура, чем посол в Кабо-Верде. Это несомненно. Но очень многое зависит от личности самого посла и особенностей его характера. Иногда и небольшие государства играют значимую роль в развитии мира», – убежден Быстрицкий.

Между тем, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов уверен, что назначение послом в Кабо-Верде станет «карьерной катастрофой» для Поклонской.

Политика,Андрей Быстрицкий,Наталья Поклонская,Михаил Виноградов,Мария Захарова,Владимир Путин,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,МИД,
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